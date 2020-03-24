تعقيم «الدراجات الكهربائية» في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مركز النقل المتكامل تنفيذه خطة متكاملة لتعقيم وسائل النقل العام بما في ذلك الحافلات وسيارات الأجرة والدراجات الكهربائية، مشيرا إلى أن فريق من المختصين يتولى مسؤولية تعقيم الدراجات الكهربائية كل ساعة على مدار اليوم وتعقيمها بشكل كامل في نهاية اليوم عند إعادتها إلى المستودعات. لافتا إلى أنه يتم استخدام مواد معقمة صديقة بالبيئة.

وأكد المركز مواصلته تعقيم الحافلات وسيارات الأجرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مركز النقل المتكامل للتصدي لفيروس كورونا بما يضمن تجربة تنقل صحية وآمنة، حيث يجري تعقيم الحافلات يوميا على فترتين قبل وبعد التشغيل وبعد كل رحلة. كما يتم تعقيم محطات الحافلات ومحطات الانتظار كل ساعتين يوميا.

وفيما يخص سيارات الأجرة يتم تعقيمها في بداية كل مناوبة وفي نهايتها، كما تم توفير مواد معقمة ليستخدمها السائق في تعقيم المركبة بعد كل رحلة، وانتهى مركز النقل المتكامل من تعقيم جميع حافلات النقل المدرسي وتجهيزها لحين بدء الدراسة، كما تم تعقيم العبارات والمحطات البحرية يوميا.

ودعا المركز مستخدمي الدراجات الكهربائية إلى التنقل داخل المنطقة المسموح بها، وعدم استخدامها للتنقل داخل الطرقات المخصصة للمركبات، بما يحقق السلامة لمستخدميها، كما ينصح المركز بعدم مشاركة الدراجات الكهربائية، وركوبها بشكل منفرد بما يضمن سلامة المستخدمين، وضرورة ارتداء الخوذة أثناء ذلك.