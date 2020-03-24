«الوطنية للسياحة» تعفي ملاك الفنادق التي تديرها من مصروفات الإدارة

أبوظبي (الاتحاد) أعلن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، إعفاء جميع ملاك الفنادق الذين عهدوا إلى المؤسسة بإدارة فنادقهم من جميع الأتعاب والمصروفات الخاصة بالإدارة لمدة ثلاثة أشهر، في إطار دعمها لجهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان في تصريح: «يأتي القرار الجديد في أعقاب قرار المؤسسة إعفاء جميع المستأجرين للمحال التجارية والمطاعم في الفنادق التي تملكها من الإيجار لمدة ثلاثة أشهر»، مشيراً إلى أن المؤسسة تعد أولى مؤسسات وشركات الإدارة المحلية والدولية التي تتخذ مثل هذا القرار.

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