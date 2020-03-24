«صحة دبي» تكرم رجال الأعمال الداعمين لجهودها

أبوظبي (الاتحاد) كرمت هيئة الصحة بدبي مجموعة المساهمين والداعمين للجهود الصحية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، ممن بادروا بمساهمات مادية وعينية، تعزيزاً للرعاية الصحية المتكاملة، ومنظومة الوقاية من الأمراض التي توفرها الهيئة تجاه هذا التحدي العالمي.

شملت قائمة المساهمين والداعمين من رجال الأعمال والشخصيات المجتمعية: بطي عبيد الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة الملا، وعبدالله عبدالكريم العارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة العارف للاستثمار، وحمودة غانم بن حمودة، مجموعة بن حمودة.

ولدى استقباله المساهمين في مقر إدارة الهيئة، أمس، قال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الإسهامات المجتمعية والأعمال النبيلة واحدة من القيم الأصيلة والمتجذرة في دولة الإمارات، وقد أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال رسائله الإنسانية بالغة المعاني، والتوجيه بسن التشريعات والنظم التي تحفظ لهذه القيمة استمراريتها.

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