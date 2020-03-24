إجراءات إضافية للتحصين من «كورونا» وعقوبات للمخالفين

أبوظبي (وام)

كثفت الجهات المختصة إجراءاتها وتدابيرها لتحصين المجتمع الإماراتي من مخاطر فيروس كورونا المستجد، في إطار الجهود المتواصلة المبذولة. وفي هذا الصدد، أهابت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، بالمواطنين والمقيمين والزائرين الموجودين على أراضي الدولة، الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو التجول بالسيارات الشخصية، مع الالتزام بكمامة الوجه والإرشادات الصحية.

وحثت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات الجمهور على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية والأمنية المعنية، وفي مقدمتها منع التجمعات، وألا يكون الخروج من المنزل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء، والتجول الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، دون النزول للأماكن العامة، مع المحافظة على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي. وحثت على عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة، أو الضرورية.

كما نوهت الجهتان بأنه ستصدر تعليمات لاحقة، فيما يتعلق باستخدام وسائل النقل العامة، وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل. مع العلم بأن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين في هذا الشأن ترتقي إلى الحبس أو الغرامة.

إلى ذلك، قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضراوات واللحوم ويستثني «في أسواق الأسماك والخضار واللحوم» التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة.

كما يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية «الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت» والصيدليات، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة. كما تقرر تقيّد المطاعم بعدم استقبال الزبائن، والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

في السياق ذاته، تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة من هذه الساعة قابلة للمراجعة والتقييم، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان، إن القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وذكرت هيئة الطيران المدني أنه سيتم استحداث اشتراطات جديدة للفحص والعزل في حالة المضي قدماً لاحقاً لاستئناف الرحلات تهدف إلى وقاية الركاب وطاقم الطيران وموظفي المطارات من مخاطر التعرض للعدوى.