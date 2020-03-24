راشد المعلا يوجّه بدعم الجهات المتضررة من «كورونا»

أم القيوين (وام) ترأس سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الذي ناقش التدابير الوقائية والاحترازية المتبعة في أم القيوين لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، بالاضافة إلى جاهزية واستعدادات الجهات المختلفة بالإمارة. حضر الاجتماع، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ورؤساء الدوائر المحلية، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين. وثمن سمو ولي عهد أم القيوين مساهمات القطاع الخاص في تقديم الدعم لمواجهة وباء كورونا «كوفيد - 19»، معرباً سموه عن تقديره للقطاع الخاص بالإمارة لما يقوم به من دعم ومساندة.

ووجّه سموه أمانة المجلس التنفيذي بمتابعة ودعم الجهات المتضررة، وتشكيل لجان متابعة من الأمانة العامة للمجلس، والتواصل مع الجهات المتضررة.

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