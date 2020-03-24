محمد بن راشد لفريق عمل «طوارئ صحة دبي»: مستعدون لتوفـير اللازم لضـمان سلامة الناس والوطن

دبي (الاتحاد)

تواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع فريق عمل مركز الطوارئ الطبي في هيئة الصحة بدبي، لمتابعة التدابير الاحترازية التي تتخذها الهيئة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك ضمن متابعته اليومية للأوضاع والمستجدات، مطمئناً سموه على سير العمل في مركز الطوارئ بالهيئة، حيث يعمل الفريق على مدار الساعة في رصد واستقصاء الحالات والتنسيق بين مختلف المستشفيات والمراكز الصحية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، بما يتماشى مع الشروط والمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، مع رفع تقارير يومية في هذا الخصوص.

جاء ذلك أثناء اتصال سموه بالدكتورة سارة كاظم، مدير مركز الطوارئ في هيئة الصحة بدبي، حيث أثنى سموه على جهود الكادر الطبي والإداري في المركز بقوله: «نحن فخورون بكم.. فخورون بكل الأطباء والممرضين والممرضات والمسعفين والمسعفات والإداريين في قطاع الصحة»، مؤكداً سموه: «أنتم الخط الأمامي للدفاع عن الوطن.. والمهمة التي تقومون بها كبيرة وعظيمة»، لافتاً سموه إلى أن هذه المهمة لم تنته بعد، وأن القيادة تقف خلف كل الفرق والكوادر الطبية والصحية التي تتصدى للوباء، وعلى استعداد لتوفير كل ما يلزم لضمان سلامة الناس والوطن.

وأعربت الدكتورة سارة كاظم عن اعتزازها باتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرصه على تفقد سير الأوضاع، مشيرة إلى أن الفريق يقوم بعمله، ويؤدي رسالته على أكمل وجه، بفضل جهود القيادة وتوجيهاتها.

وقدمت كاظم لسموه تقريراً موجزاً عن آلية عمل المركز الذي يعمل فريقه على مدار اليوم، حيث يتم عقد اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا، ومتابعة تطور الأوضاع العالمية لجهة انتشار فيروس كورونا المستجد جغرافياً، واتخاذ خطوات استباقية، ووضع كل السيناريوهات المحتملة في هذا الخصوص، مؤكدةً أن القطاع الصحي في الدولة يتمتع بالجاهزية التامة للتعامل مع كل المستجدات على الأرض.

وأضافت كاظم أن الفرق الطبية والإدارية في مركز الطوارئ مستعدة لتلبية الاحتياجات كافة، والمستلزمات والخدمات الطبية في حال زاد الطلب عليها، مشيرة إلى أن هناك زيادة في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات من الأسرَّة المعدَّة لاستقبال كل الحالات، الحرجة والعادية، وأن الكوادر الصحية مهيأة للتعامل مع الوضع الصحي واستيعابه تحت أي ظرف.

وأكدت لسموه أن هناك تجاوباً كبيراً من الناس إزاء التقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، عبر الالتزام بالحجر المنزلي وتقليص الذهاب إلى العيادات والمستشفيات إلا في الحالات الضرورية والملحة، الأمر الذي يضمن تعزيز فعالية وكفاءة الجهاز الطبي في الدولة.

استقبال المصابين بفيروس كورونا

يتولى المركز الرئيس للطوارئ بهيئة الصحة استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من مختلف إمارات الدولة، ومتابعة حالاتهم في المستشفى، ووضعهم في الحجر الصحي، كما يستقبل الحالات المشتبه بها ويخضعها للفحوص اللازمة كافة ويتابعها، بالإضافة إلى معاينة المخالطين للمصابين ومتابعة الأعراض والتطورات التي قد تطرأ على أي حالة، بالإضافة إلى الإشراف على العزل وتوزيع المرضى على المراكز المخصصة لهم في حالات الحجر الصحي أو العزل الطبي.