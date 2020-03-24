البواردي يبحث هاتفياً مع نائب الأمين العام لحلف «ناتو» التعاون المشترك

محمد بن أحمد البواردي ميرتشي جيوانا

أبوظبي (وام) تلقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، اتصالاً هاتفياً من ميرتشي جيوانا، نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين الطرفين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تطويرها، ودعم مختلف الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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