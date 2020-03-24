«ديوا» تدعو لإطفاء الأضواء خلال «ساعة الأرض»

دبي(وام) دعت «ديوا» أفراد المجتمع إلى دعمهم كوكب الأرض عبر إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية خلال «ساعة الأرض» من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء السبت 28 مارس الجاري. وتشارك أبرز معالم دبي في هذه المبادرة البيئية العالمية عبر إطفاء الأضواء خلال تلك الساعة التي تنظم هذا العام تحت شعار «عبر بصوتك من أجل الطبيعة».

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