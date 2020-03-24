«رافد»: تفعيل العمل عن بُعد

الشارقة ( الاتحاد ) فعّلت شركة رافد لحلول المركبات نظام «العمل عن بُعد»، ودعت جميع المتعاملين إلى تحميل التطبيق الذكي الخاص بها للاستفادة من الخدمات المتوافرة كافة التي سيتم الحرص على تقديمها بكل احترافية خلال هذه الفترة، وفق أفضل المعايير العالمية.

وأشار سالم سعيد المدفع، المدير العام لشركة رافد، إلى أنه سيتم التجاوب مع العملاء في فترات قياسية عبر استخدام الخدمات الذكية، والوصول إليهم أينما كانوا، والعمل على حل مشكلات المركبات أو تقديم الخدمات المتنوعة دون أن يتكلفوا عناء الخروج من المنزل، ويمكن للمتعاملين الوصول إلى جميع خدمات المركبات، وحجز الشاحنة المتنقلة، وخدمة المساعدة على الطريق، بالإضافة إلى خدمة وحدة الحوادث.

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