معاملات «نقل عجمان» إلكترونية

عجمان (وام) دعت هيئة النقل في عجمان مراجعيها إلى إنجاز معاملاتهم إلكترونياً، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الهادفة للحفاظ على السلامة العامة وصحة عملائها وموظفيها. وأكد عمر لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات، حرص الهيئة على تسهيل أمور المتعاملين ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة للحضور شخصياً لمقر الهيئة.

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