أبوظبي (وام) احتفى المركز الوطني للأرصاد باليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يصادف 23 مارس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «لنحافظ على كل قطرة ماء فكل قطرة أثمن من أن تهدر».

وأكد الدكتور عبد الله أحمد المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، أهمية الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية بالأرصاد الجوية في مختلف دول العالم للمساهمة في ضمان أمن المياه. وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات واستراتيجية الدولة للأمن المائي 2036، يسعى المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامجه الرائد لبحوث علوم الاستمطار، وجهوده العملية في مجال تلقيح السحب، إلى لعب دور محوري في تنفيذ تلك الاستراتيجية.

من جهته، قال بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن إحياء اليوم العالمي للأرصاد الجوية يأتي ضمن جهود المنظمة الحثيثة لتعزيز سبل وصول المجتمعات إلى إمدادات المياه النظيفة والآمنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المركز الوطني» يحتفي باليوم العالمي للأرصاد الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.