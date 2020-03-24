تطوير قسم «الدلالة» في سوق السمك في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أنجزت جمعية الصيادين بأم القيوين، تطوير قسم «الدلالة» في سوق السمك، بتكلفة أكثر من 45 ألف درهم، حيث تم توسعة القسم وتركيب مظلات وإحلال الأرضية بأخرى جديدة، وإضافة ممر لأصحاب الهمم، ووضع طاولات لعرض الأسماك.

وقال جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، إنه تمت مراعاة احتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين للوصول إلى مكان «الدلالة»، من خلال تخصيص ممر، سهل الاستخدام، ويساعد على الانتقال إلى «الدكك» داخل السوق. وأضاف: «إن الجمعية قامت بتطوير القسم على مراحل، بدأت بتوسعة المكان وإضافة مظلات وإزالة الأرضية القديمة وتركيب أخرى جديدة، كما تم تخصيص غرفة مجهزة للمحاسب»، لافتاً إلى أنه تم وضع طاولات حديثة لعرض الأسماك والمزايدة عليها، استجابة لطلب المستهلكين بعد أن كانت الأسماك تعرض على الأرض.

وأشار جاسم، إلى أن قسم «الدلالة» يفتح يومياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ويعمل فيه 4 دلالين، ويعرض فيه جميع أنواع الأسماك المحلية الطازجة، مشيراً إلى أن كمية الأسماك انخفضت خلال الشهر الحالي، نظراً لتطبيق قرار منع صيد وبيع أسماك الشعري العربي والصافي لمدة شهرين، والذي يأتي تزامناً مع وقف حركة الصيد داخل خور أم القيوين لـ 4 أشهر.

وأكد أن قسم «الدلالة» يشهد حركة نشطة في موسم الصيد، ويحقق أرباحاً جيدة للصيادين، وتعمل الجمعية على تطويره باستمرار، ليواكب زيادة المعروض والإقبال الكبير الذي يشهده، خصوصاً في إجازة نهاية الأسبوع.