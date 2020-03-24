اختتام التمرين العسكري بين القوات الإماراتية والأميركية

أبوظبي (وام)

اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك «FURY20 NATIVE» الذي أقيم على أرض الدولة بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات الأميركية، بحضور جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وحقق التمرين الأهداف التي تم التخطيط لها مسبقاً، حيث نفذت القوات الإماراتية والأميركية دورها بنجاح، وأظهر منتسبو قواتنا المسلحة قدرتهم على التعامل مع أحدث التقنيات والأسلحة في القيادة والسيطرة، وتطبيق العقائد القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة.

وتم تنفيذ مراحل التمرين كافة باحترافية بين جميع وحدات القوات المسلحة، ما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أية مهام مشتركة تسند إليها مستقبلاً للدفاع عن ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تميز المشاركون بالمستوى الاحترافي في تنفيذ مراحل التمرين كافة الذي حرص فيه الجانبان على تطبيق العقائد القتالية، والتكامل في القيادة والسيطرة.

وكان التمرين قد بدأ بتقديم شرح موجز للتطبيق العملي، احتوى على السيناريو العام للتمرين الذي اشتمل على العديد من الفعاليات العسكرية المشتركة بين الجانبين اتسمت بمدى الاحترافية والجاهزية التي يتمتع بها الجانبان في تنفيذ المهام المختلفة.

وقام جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، بجولة ميدانية التقى خلالها بعناصر من القوات المسلحة الأميركية.

وأكد العميد الركن بحري طارق الزعابي، مدير التمرين، أن التمرين اشتمل على عدد من المراحل الرئيسة التي تواكب الأهداف المخطط لها، مثل النقل الاستراتيجي والتخطيط له والتنفيذ، ثم التدريب على مستوى مجموعات القتال في بيئة العمليات المفترضة، سواء البيئة الساحلية أو القتال في المناطق المبنية، والعديد من التدريبات العسكرية المشتركة باستخدام الذخيرة الحية.

وقال «لقد أثبت التمرين القدرة القتالية والاحترافية في تفعيل وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة، وإصابة الأهداف بدقة عالية ومتناهية بشكل مشترك لدى الطرفين»، موضحاً أن التمرين العسكري المشترك « FURY20 NATIVE» يعد ضمن التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها القوات المسلحة على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمارين. وفي نهاية التمرين، تم تبادل الهدايا وأخذ الصور التذكارية.