حملة لتعقيم وتطهير مقاصب دبي

آمنة الكتبي(دبي)

بدأت بلدية دبي حملة موسعة لتعقيم وتطهير كافة مقاصب الإمارة، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف المرافق والأماكن العامة في دبي باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن، يأتي ذلك في إطار تعزيز الجهود الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده.

وأوضحت بلدية دبي أنه يتوجب على جميع المقاصب في الإمارة ضرورة الالتزام بمتطلبات البلدية من خلال زيادة دورية التنظيف والتطهير للمرافق والتركيز على منطقة تنزيل المواشي ومنطقة تسليم اللحوم وعربات التسوق ومنطقة الاستعلامات وكراسي الانتظار.

وأكدت أهمية التركيز على نظافة وتعقيم مقابض الأبواب ودورات المياه والمصليات وتوفير معقم اليدين في أماكن متفرقة، مشيرة إلى أن قسم المقاصب بإدارة وتشغيل مقاصب البلدية يستخدم أحدث الأدوات والتجهيزات والمعدات وملتزم بالاشتراطات والمعايير الصحية الخاصة بتقديم خدمات ذبح المواشي وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وتوفر بلدية دبي تطبيق المقصب الذكي، وبإمكان أي شخص أن يطلب ذبيحته من خلال تطبيق «المواشي» على الهواتف الذكية، كما تقوم البلدية بكافة الإجراءات من عمليات الذبح والتقطيع على حسب طلب المتعامل وتوصيل اللحوم إلى بيته في أي مكان في إمارة دبي.

وتتعلق فكرة المقصب الذكي بتطوير خدمات المقاصب في الإمارة، بحيث تكون دبي الأولى عالمياً بتقديمها خدمات متميزة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وفي الوقت نفسه العمل على إسعاد الجمهور وبشكل يتفق مع رؤية الإمارة التي تنطلق إلى مفهوم التنافسية الدولية مع كبريات العواصم في العالم، ولإقبال الجمهور على الخدمة طورت بلدية دبي خدمة المقصب الذكي عن طريق الهاتف لتصبح على مدار العام.

وتتلخص الفكرة في وجود تطبيق «المواشي» لخدمة حجز الذبائح عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية، بحيث يتيح للشخص الإطلاع والاختيار من تشكيلة الأغنام المتوفرة ومعرفة النوع والوزن ودفع ثمنها ومن ثم يتم ذبحها من قبل مقاصب دبي وتسليمها له بسهولة ويسر بعيداً عن ازدحام المقصب.

ويمكن للجمهور طلب تجهيز وتقطيع الذبيحة بالكامل أو بعض أجزائها وتوصيل الذبيحة إلى منزله في أي مكان في دبي، ويمكن للمتعامل اختيار تشكيلة متنوعة من اللحوم، وذلك من ملحمة المقاصب بالكيلو أو أوزان معينة وتوصيلها له إلى منزله وكل هذا عن طريق التطبيق الذكي «المواشي».

وتهدف البلدية إلى إسعاد المتعاملين وإرضائهم والمساهمة في جعل الحياة في مدينة دبي أكثر ذكاء وتقليل مخاطر الذبح العشوائي إلى أدنى حد ممكن وضمان توفير ذبائح خالية من الأمراض وضمان المناولة والنقل الصحيح للحوم الطازجة وتقليل الازدحام في مقاصب دبي.

ويتضمن التطبيق واجهة لاختيار الذبيحة، حيث تضم الواجهة صوراً للماشية وأنواعها وأسعارها والعدد المطلوب، ثم تأتي في لوحة ثانية طريقة التجهيز، حيث تتضمن مجموعة خيارات خاصة بالتجهيز.