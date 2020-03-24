أحمد الهاشمي: ملتزمون برد الجميل للوطن

أحمد مرسي (الشارقة)

تبرع المواطن أحمد عبدالرحمن الهاشمي، من الشارقة، ببناية سكنية كاملة لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، لتكون تحت تصرفهم، بغرض استخدامها للحجر الصحي -إذا تطلب الأمر - وذلك ضمن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال الهاشمي لـ «الاتحاد»، إن هذه المبادرة أقل ما يمكن أن أقدمه لبلد أعطى مواطنيه كل سبل الحياه الكريمة، وإنه آن الأوان، وفي ظل محنة يعيشها العالم أجمع، أن تكون هناك إسهامات لرد الجميل، بتقديم جزء من ممتلكات تكون تحت تصرف الجهات المعنية لاستخدامها إذا تطلب الأمر.

وأضاف: إن البناية في منطقة القليعة وتتكون من طابق أرضي وخمسة طوابق سكنية، تضم 40 «استوديو» مستقلاً، وكانت تستخدم شققاً فندقية خلال الفترة الماضية، منذ تشييدها في عام 2009.

وأفاد الهاشمي، بأنه رأى أن يساهم، كغيره من مواطني الدولة، بمد يد العون للجهات المعنية، وخاطب وزارة الصحة بتخصيص البناية لتكون تحت تصرفهم وقتما شاءوا، حيث سيقوم بتحويل الموجودين في الشقق الفندقية في البناية لمنشأة أخرى، لتكون فارغة تماماً وتحت تصرفهم.

وأشار إلى أنه سبق أن خصص جزءاً من هذه البناية في العديد من المواقف والحالات الإنسانية، من خلال تخصيص 10 استوديوهات منها، لاستضافة المتضررين سواء جراء احتراق منازلهم أو حالات إنسانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنه آن الأوان لتقديمها، بصورة كاملة، تحت تصرف الجهات المعنية للاستفادة منها.

وذكر أنه تشجع من خلال ما شاهده من مبادرات مجتمعية متنوعة قام بها مواطنو الدولة، كل حسب قدراته، متمنياً أن يبادر الجميع بتقديم ما لديهم من مبادرات مجتمعية، للوقوف مع الجهات المعنية إلى أن تمر هذه المنحة التي يعيشها العالم أجمع.

وأوضح الهاشمي، أنه ضمن لجنة المنشآت الفندقية بالإمارة، وأن هناك العديد من الأشخاص الخيرين ممن لديهم عزيمة لتقديم مبادرات مجتمعية مهمة لخدمة البلاد والوقوف جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية للتصدي للأزمات.

ولفت إلى أن هذه المبادرة جاءت دعماً منه لجهود الدولة في التصدي لفيروس «كورونا»، من خلال تسخير البنايات السكنية لاستخدامها في أغراض العزل الصحي للحالات التي يتم اكتشافها من خلال إجراءات الفحص الطبي للقادمين من خارج الدولة، وللأشخاص المخالطين للمصابين بالفيروس.

وثمن اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، حرص رجل الأعمال على التعاون مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة لتقديم أفضل مستويات الاهتمام للمصابين بفيروس كورونا، مشيداً بتكاتفه وتعاونه مع حكومة الشارقة خلال هذه الأزمة العالمية.

وشكر قائد عام شرطة الشارقة مؤسسات الإمارة؛ لما تقوم به من جهود توعوية وتثقيفية لمواجهة الفيروس المستجد، من خلال اتخاذها مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية أفراد المجتمع من فيروس كورونا والحد من انتشاره.