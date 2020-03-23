شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة مخاطباً المجتمع .. #خلك_في_البيت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك برج خليفة في دعم الدعوات الموجهة لافراد المجتمع بالبقاء في المنزل، باعتباره الحل الامثل للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد، وفق مايؤكد الاطباء والمختصون.
وبارتفاع مبنى برج خليفة، ظهرت عبارة ابقى في المنزل، او #خلك_في_البيت، حسب الهاشتاج الذي يتم تداوله في الدولة، وايضا باللغة الانجليزية TAYHOME.
وعلق مغردون على هذه المبادرة التي اطلقتها شركة اعمار، بانها سوف تلفت الانظار الى اهمية البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات باعتبارها خطر يسهم في تزايد الاصابات بالفيروس المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | برج خليفة مخاطباً المجتمع .. #خلك_في_البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.