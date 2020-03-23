الامارات | برج خليفة مخاطباً المجتمع .. #خلك_في_البيت

شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة مخاطباً المجتمع .. #خلك_في_البيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك برج خليفة في دعم الدعوات الموجهة لافراد المجتمع بالبقاء في المنزل، باعتباره الحل الامثل للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد، وفق مايؤكد الاطباء والمختصون.

وبارتفاع مبنى برج خليفة، ظهرت عبارة ابقى في المنزل، او #خلك_في_البيت، حسب الهاشتاج الذي يتم تداوله في الدولة، وايضا باللغة الانجليزية TAYHOME.

وعلق مغردون على هذه المبادرة التي اطلقتها شركة اعمار، بانها سوف تلفت الانظار الى اهمية البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات باعتبارها خطر يسهم في تزايد الاصابات بالفيروس المستجد.