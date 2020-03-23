الامارات | بالفيديو.. شرطة دبي تستخدم طائرات من دون طيار لإخلاء الشواطئ والتجمعات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شرطة دبي تستخدم طائرات من دون طيار لإخلاء الشواطئ والتجمعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طورت شرطة دبي طائرة من دون طيار "درونز" لتحذير الأشخاص الذي يخرجون من منازلهم دون حاجة إلى ذلك ومخاطبتهم بضرورة المغادرة فوراً.

وطور الطائرة رئيس قسم الأمن البحري المقدم راشد ثاني العايض، لاستخدامها على الشواطئ وفي المناطق الصناعية والتجمعات بما يحول دون الحاجة إلى الاختلاط مباشرة مع أفراد المجتمع.

وتوجه الطائرة رسالة مباشرة بصورة حضارية باللغتين العربية والانجليزية، نصها " انتباه، يرجى مغادرة الموقع فوراً.

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وبدأت شرطة دبي في توجيه أوامر مباشرة إلى أشخاص يسيرون في الشوارع عبر مكبرات الصوت في دورياتها بالتوجه فوراً إلى منازلهم، في إطار مساعيها لتنفيذ التعليمات بضرورة التزام المنازل من قبل أفراد المجتمع.

حذرت شرطة دبي من اتخاذ إجراءات فورية بحق المستهترين الذين لا يلتزمون بتعليمات السلطات الصحية والأمنية بخصوص فيروس كورونا.

وقالت في بيان لها، في إطار جهود الدولة لمكافحة الأمراض السارية وانتشارها فإن شرطة دبي حفاظاً على الأرواح وحماية المجتمع سوف تباشر مسؤلياتها في تطبيق القانون بكل حزم لوضع حد للمستهترين بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية والأمنية، ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى أو دواعي العمل، ومنع التجمعات، وعدم ارتياد الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية، لافتة إلى أن قانون الأمراض السارية سوف يطبق على المخالفين والذي يصل إلى الحبس والغرامة.