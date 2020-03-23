الامارات | الإمارات تقرر عودة جميع طلبتها الدارسين في الخارج خلال 48 ساعة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دولة الإمارات العربية المتحدة عودة جميع الطلبة الدارسين خارج الدولة سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص و المتواجدين حاليا في بلد الدراسة إلى البلاد خلال 48 ساعة وذلك بالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات و السفارات في بلد الدراسة.
جاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين خارج الدولة وذلك في إطار الخطوات الوقائية و الاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة طلبتنا الدارسين بالخارج وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والرامية إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19 /.
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