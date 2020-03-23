«الشؤون الإسلامية» توجه رسائل توعية عبر منصاتها لمواجهة «كورونا»

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حرصها على التكامل والانسجام التام مع جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» والجهات الصحية في الدولة بشأن اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والتفاعل الإيجابي.

وتقوم الهيئة في هذه المرحلة الاستثنائية بتقديم العديد من البرامج عبر الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى تفعيل منصاتها مع الجمهور لتقديم رسائل توعية ومجموعة من المقاطع التصويرية والمقابلات والتغريدات والتعليمات والإرشادات عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لها، داعية الجميع إلى تقديم دور إيجابي يساهم في استقرار المجتمع واطمئنانه.

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