شرطة دبي تقبض على أوروبي خالف التعليمات وارتاد الشاطئ

ألقت شرطة دبي القبض على شاب من الجنسية الأوروبية قام بنشر مقطع فيديو يظهر فيه خلال ارتياده أحد شواطئ الإمارة غير مكترث بالتعليمات الصادرة من دورية الشرطة، وكذلك الإرشادات التي تبثها باستمرار الجهات المختصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذرت شرطة دبي كل من يقدم على خرق القوانين، سواء الاتحادية أو المحلية، أو ينتهك التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية بأنه سيكون عرضة للمساءلة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت شرطة دبي الجمهور إلى التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، مؤكدة أن التعليمات والقوانين والارشادات الصادرة من الجهات الرسمية في هذه المرحلة واضحة، حيث إن مخالفة هذه التعليمات تضع صاحبها تحت طائلة القانون بنصوص واضحة، حيث لا جهل بالقانون وصاحبها لا يتمتع بأدنى درجات الشعور بالمسؤولية، لذلك يقف القانون بعينه الساهرة لكل من يحاول العبث بصفو الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة التي يعيشها أفراد المجتمع في وطننا العزيز.

وأهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع الارتقاء بوعيهم أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإدراك خطورة مخالفة التعليمات وتداول الإشاعات التي يقوم بنشرها المخالفون دون استشعار التصرفات التي من شأنها أن تثير البلبلة والخوف والهلع والانزعاج في المجتمع، مؤكدة أهمية أمن وسلامة المجتمع.

ودعت الجمهور إلى عدم نشر مثل هذه الإشاعات ومقاطع الفيديو التي تؤدي إلى إثارة مخاوف الناس، حيث تعتبر مثل تلك الرسائل بمثابة إشاعة يعاقب عليها القانون، بل عليهم إبلاغ الجهات المختصة في حال مشاهدة أي تجاوزات غير قانونية، عبر الاتصال ب 901 أو عبر خدمة منصة eCrime التي تتيح تسجيل الشكوى الخاصة بالجرائم الإلكترونية.