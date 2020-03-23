مواعيد عمل جديدة لـ«إسعاد المتعاملين» وفحص المركبات في أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي عن مواعيد العمل بمراكز خدمة إسعاد المتعاملين في مديرية المرور والدوريات ومديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي من الساعة 8 صباحا لغاية 4 مساء، داعية الجمهور إلى إنجاز خدماتهم عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي.

كما أعلنت مديرية ترخيص السائقين والآليات بشرطة أبوظبي مواعيد ساعات العمل في مراكز الفحص الفني «الخفيف والثقيل» للمركبات في جميع مناطق إمارة أبوظبي اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وتكون مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس في أبوظبي على النحو التالي: «في مباني السلامة الرئيسية في أبوظبي من السابعة صباحا ولغاية الحادية عشرة مساء، ومصفح من الثامنة صباحا ولغاية الرابعة مساء، وفي عالم للسيارات والقلعة من السابعة صباحا ولغاية الحادية عشرة مساء، وفي السمحة وبني ياس وياس مول والاستقلال، ومدينة خليفة من الثامنة صباحا ولغاية الرابعة مساء.

أما في منتزه خليفة فمن السابعة صباحا ولغاية الحادية عشرة مساء، وفي قصر البحر من الثامنة صباحا ولغاية الثانية عشرة صباحا، وفي المسعود للسيارات من الثامنة صباحا ولغاية السادسة مساء.

وفي مباني السلامة الرئيسية بالعين والبطين من السابعة صباحاً ولغاية الحادية عشرة مساء، وفي مزيد ومساكن والوجن والفقع ورماح من الثامنة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً.

أما في الظفرة في مباني السلامة بمدينة زايد فمن السابعة صباحاً ولغاية السابعة مساءً، والرويس مول وغياثي وليوا ودلما والمرفأ والسلع من الثامنة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً».

كما حددت المديرية، مواعيد العمل في مراكز الفحص الفني للمركبات الثقيلة «أمان» على النحو التالي: «يكون العمل في مركز مصفح بأبوظبي من السابعة صباحاً ولغاية التاسعة مساءً، من الأحد إلى الخميس، ومن السابعة صباحاً ولغاية الثالثة مساءً يوم السبت.

وفي مراكز الساد والهير والقوع بالعين، من السابعة صباحاً ولغاية الثالثة مساء من الأحد إلى الخميس أما في مزيد فمن السابعة صباحاً ولغاية الثالثة مساءً يوم السبت.

أما في مدينة زايد في منطقة الظفرة فمن السابعة صباحاً لغاية الثالثة مساءً من الأحد إلى الخميس».