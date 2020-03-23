الامارات | بالفيديو.. شرطة دبي تخلي شوارع من المشاة وتحذر المستهترين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شرطة دبي تخلي شوارع من المشاة وتحذر المستهترين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت شرطة دبي أشخاصاً يسيرون في الشوارع عبر مكبرات الصوت في دورياتها بالتوجه فوراً إلى منازلهم، في إطار مساعيها لتنفيذ التعليمات بضرورة التزام المنازل من قبل أفراد المجتمع.

وحذرت شرطة دبي من اتخاذ إجراءات فورية بحق المستهترين الذين لا يلتزمون بتعليمات السلطات الصحية والأمنية بخصوص فيروس كورونا.

Advertisements

وقالت في بيان لها، في إطار جهود الدولة لمكافحة الأمراض السارية وانتشارها فإن شرطة دبي حفاظاً على الأرواح وحماية المجتمع سوف تباشر مسؤلياتها في تطبيق القانون بكل حزم لوضع حد للمستهترين بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية والأمنية، ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى أو دواعي العمل، ومنع التجمعات، وعدم ارتياد الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية، لافتة إلى أن قانون الأمراض السارية سوف يطبق على المخالفين والذي يصل إلى الحبس والغرامة.

تحذير صارم من شرطة دبي للمستهترين بالتعليمات حول "كورونا"