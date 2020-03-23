الامارات | تحذير صارم من شرطة دبي للمستهترين بالتعليمات حول "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير صارم من شرطة دبي للمستهترين بالتعليمات حول "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة دبي من اتخاذ إجراءات فورية بحق المستهترين الذين لا يلتزمون بتعليمات السلطات الصحية والأمنية بخصوص فيروس كورونا. وقالت في بيان لها، في إطار جهود الدولة لمكافحة الأمراض السارية وانتشارها فإن شرطة دبي حفاظاً على الأرواح وحماية المجتمع سوف تباشر مسؤلياتها في تطبيق القانون بكل حزم لوضع حد للمستهترين بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية والأمنية، ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى أو دواعي العمل، ومنع التجمعات، وعدم ارتياد الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية، لافتة إلى أن قانون الأمراض السارية سوف يطبق على المخالفين والذي يصل إلى الحبس والغرامة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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