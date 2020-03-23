الامارات | الحبس والإبعاد لشخصين خطفا آسيوياً وسرقاه

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لشخصين خطفا آسيوياً وسرقاه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات الشارقة على شخصين من الجنسية الآسيوية بالحبس 6 شهور والإبعاد عن الدولة بعد إنهاء مدة عقوبتهما، إضافة إلى جلد الأول عن تهمة شرب الخمر، وحبس الثاني شهر عن شرب الخمر، وذلك بعد ثبوت إدانتهما بخطف وسرقة آخر من نفس جنسيتهما بعد الاعتداء عليه بالضرب وأخذه لإحدى المناطق ليلاً.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ يفيد بخطف شخص من الجنسية الآسيوية، واصطحابه إلى مكان بإحدى المناطق بالشارقة ليلاً، وضربه وسرقة أمواله، وبعدها أطلقوا سراحه، وعليه تحركت الفرق الأمنية لموقع الحادثة وبالتحري وجمع الأدلة تم الوصول للمتهمين وضبطهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بمحضر التحقيقات بالاعتداء على المجني عليه، وعليه تم إحالتهم للقضاء لمحاكمتهم.

وكانت قد واجهت المحكمة المدانين بالجلسات السابقة بالتهم المنسوبة إليهما، فأنكراها، وقالا إنهما لم يقوما بخطف المتهم والاعتداء عليه، ولكن كانوا في موقع الحادثة عندما حدثت مشاجرة بين الشاكي ومجموعة أشخاص آخرين قرب أحد البنايات المخصصة للسكن.