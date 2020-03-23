الامارات | شرطة عجمان تنفي إشاعة حجر منزل بسبب عامل توصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تنفي إشاعة حجر منزل بسبب عامل توصيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة عجمان العميد عبد الله سيف المطروشي إشاعة تم نشرها في برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب) حول إجراء شرطة عجمان حجراً على منزل في إمارة عجمان، بسبب طعام تم توصليه إليهم من قبل عامل مطعم مصاب بفيروس كورونا.

وشدد وحذر من تداول هذه الشائعات الكاذبة والأخبار الزائفة ونشرها، مؤكداً أن هذا المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن الشرطة سوف تتخذ كافة الإجراءات لضبط مروج هذه الإشاعة ومحاسبته وتحويله للمساءلة القانونية لتطبق عليه العقوبات الصادرة بشأن كل من ينشر الإشاعات التي تمس الأمن وتثير القلق بين الناس، مشدداً على ضرورة عدم تداول وإعادة نشر الشائعات، وأخذ الاخبار من مصادرها الرسمية.

