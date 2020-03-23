الامارات | الإمارات: عائد من السفر لم يلتزم بالحجر الصحي أصاب 17 شخصاً بـ"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: عائد من السفر لم يلتزم بالحجر الصحي أصاب 17 شخصاً بـ"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رصد وتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة و ذلك خلال إحاطتها الدورية عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بالفيروس، و شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ عدد حالات الشفاء حتى الان 41، فيما بلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 198حالة حتى الآن.

وتفصيلاً، عقدت الوزارة الإحاطة الإعلامية إلكترونيا من دون حضور وسائل الإعلام حرصا على اتباع الإجراءات الوقاية وتجنب التجمعات، وحفاظا في الوقت نفسه على سلامة وصحة المجتمع، وأوضحت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس والتي شملت إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم مع استثناء "في أسواق الأسماك والخضار واللحوم" التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة، واستثناء منافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

ولفتت إلى أن أحد الحالات الجديدة عائدة من السفر ولم تلتزم بالحجر الصحي وأدت إلى إصابة 17 حالة من الأقرباء والمعارف بسبب مخالتطهم.

وشددت الحوسني، على أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تمتلك نظاما قوياً للتقصي الوبائي وإجراءات الاستجابة والمكافحة الفورية، مما يساهم في الحفاظ على الأمن الصحي وضمان سلامة المجتمع، واحتواء أية وباء والسيطرة عليه وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى تحديث الاجراءات الوقائية في الدولة بشكل مستمر وسريع طبقاً للمستجدات، حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات المحلية والاتحادية لتطبيق أية احترازات جديدة، حيث اتخذت وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص، جملة من الاجراءات الاحترازية الوقائية التي تم الإعلان عنها على المستوى الوطني خلال الفترة الماضية، والتي تهدف في مجملها إلى المحافظة على سلامة الموطنين والمقيمين، ووقاية المجتمع.