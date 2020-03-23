الامارات | المواقف مجانية بالشارقة حتى إشعار آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن المواقف مجانية بالشارقة حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن مجانية المواقف العامة في جميع مناطق المدينة ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر في إطار حرصها على سلامة وصحة أفراد المجتمع من خلال التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا، وحث أفراد المجتمع على الالتزام التام في المنزل والبقاء فيه وعدم الاختلاط للحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت البلدية أن المفتشين سيقومون بمتابعة المواقف لرصد جميع التجاوزات كالوقوف المزدوج وحجز أكثر من موقف، لذا تهيب البلدية بأفراد المجتمع بضرورة الوقوف بشكل نظامي لإتاحة الفرصة للجميع من أجل الاستفادة من المواقف العامة.