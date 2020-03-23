الامارات | تابعوا البث المباشر للإحاطة الإلكترونية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن تابعوا البث المباشر للإحاطة الإلكترونية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مكتب الاتصال لحكومة الإمارات، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، عن إحاطة إعلامية سيبثها اليوم.

د. فريدة: استثناء منافذ بيع المواد الغذائية والسوبرماركت والصيدليات من قرار إغلاق مراكز التسوق والأسواق، وستستمر في توفير المواد التموينية للمواطنين والمقيمين بكميات كافية للجميع.

وحث أفراد المجتمع على الالتزام التام في المنزل والبقاء فيه وعدم الاختلاط للحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت البلدية أن المفتشين سيقومون بمتابعة المواقف لرصد جميع التجاوزات كالوقوف المزدوج وحجز أكثر من موقف

د. فريدة: حكومة الإمارات تقوم بتقييم جميع القرارات والإجراءات التي تم إتخاذها، ومتابعة تطبيقها بصورة مستمرة، وندعو الجمهور إلى التأني والتريث في الفترة الحالية وعدم التسرع والمساهمة في نشر الإشاعات والأخبار المغلوطة.

د. فريدة: نطلع عن قرب على آراء الجمهور على مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وأخذها بعين الاعتبار، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.

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د. فريدة: خلك فالبيت ليس شعار نرفعه فقط، بل يجب أن نتشارك جميعًا في تطبيقه والإلتزام بكافة الاجراءات الوقائية كالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي.

لذا تهيب البلدية بأفراد المجتمع بضرورة الوقوف بشكل نظامي لإتاحة الفرصة للجميع من أجل الاستفادة من المواقف العامة

د. فريدة: رسالة مهمة لكل شخص يعيش على هذه الأرض، دارنا وأهلنا وشعبنا أمانة، وقيادتنا حملتنا جميعاً مسؤولية للحفاظ على هذه الأمانة.

تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها إلى 198 حالة..

د. فريدة: لا وقت للمجاملة على حساب صحتنا وصحة أهلنا ومجتمعنا.