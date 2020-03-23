الامارات | رجل أعمال بالشارقة يخصص بناية سكنية للحجر الصحي ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال بالشارقة يخصص بناية سكنية للحجر الصحي ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصص رجل الأعمال الإماراتي أحمد عبدالرحمن الهاشمي بناية سكنية كاملة لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة بغرض استخدامها للحجر الصحي، و ذلك ضمن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وثمن قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الشامسي جهود رجل الأعمال الإماراتي أحمد عبدالرحمن الهاشمي، على تعاونه مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة لتقديم أفضل مستويات الاهتمام للمصابين بفيروس كورونا، مشيداً بتكاتفه وتعاونه مع حكومة الشارقة خلال هذه الأزمة العالمية.

وتأتي هذه المبادرة دعماً جهود الإمارة والدولة في التصدي للفيروس العالمي من خلال تسخير البنايات السكنية لاستخدامها في أغراض العزل الصحي للحالات التي يتم اكتشافها من خلال إجراءات الفحص الطبي للقادمين من خارج الدولة، وللأشخاص المخالطين للمصابين بالفيروس.

وشكر قائد عام شرطة الشارقة مؤسسات الإمارة لما تقوم به من جهود توعوية وتثقيفية لمواجهة الفيروس المستجد من خلال اتخاذها مختلف الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية أفراد المجتمع من الكورونا، والحد من انتشاره.