الامارات | عبر اتصال هاتفي.. محمد بن راشد يُثني على جهود فريق مركز الطوارئ الرئيسي التابع لهيئة الصحة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عبر اتصال هاتفي.. محمد بن راشد يُثني على جهود فريق مركز الطوارئ الرئيسي التابع لهيئة الصحة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في اتصال هاتفي أجراه بمركز الطوارئ الرئيسي، التابع لهيئة الصحة في دبي، على جهود فريق المركز.

وأكد سموه قائلاً: "أنتم الخط الأمامي للدفاع عن الوطن".

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وتابع سموه قائلاً: "فخورون بكل الأطباء والممرضين والممرضات والمسعفين والمسعفات والإداريين في قطاع الصحة.. والقيادة تقف خلف كل الفرق والكوادر الطبية والصحية التي تتصدى للوباء، وعلى استعداد لتوفير كل ما يلزم لضمان سلامة الناس والوطن".