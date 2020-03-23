الامارات | بلدية دبي" تغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم الطعام والشراب"

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي" تغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم الطعام والشراب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية دبي إغلاق المطاعم والمقاهي، والكافتيريات، ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب في عموم الإمارة، اعتباراً من اليوم الإثنين 23 مارس، ولمدة أسبوعين.

واستثنت البلدية من القرار مطاعم المنشآت الفندقية، التي تقدم الوجبات للنزلاء فقط، والسماح لخدمات طلبات السيارات وتوصيل الطعام، ونقل الأغذية، بالاستمرارية، مع ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة.