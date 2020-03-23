الامارات | وقف الحبس في قضايا "الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات" في أبوظبي لمدة شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن وقف الحبس في قضايا "الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات" في أبوظبي لمدة شهرين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دائرة القضاء في أبوظبي، بإيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الايجارية، وكل قيد جديد، وكذلك وقف إصدار أية إجراءات تنفيذية من ضبط وإحضار وحبس وحجوزات على الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات لمدة شهرين من تاريخه، باستثناء قضايا النفقة وقضايا التنفيذ العمالي.
يأتي ذلك في إطار حرص القيادة الحكيمة على تقديم أشكال الدعم كافة لأفراد المجتمع، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم خلال الأوضاع الراهنة.
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