الامارات | "الطب عن بُعد".. خدمة للمرضى الملتزمين بالبقاء في المنزل بالإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطب عن بُعد".. خدمة للمرضى الملتزمين بالبقاء في المنزل بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في الإمارات خدمة (الطب عن بعد)، لتقديم الخدمات الطبية للملتزمين بالبقاء في المنزل، تنفيذاً لتوجيهات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت مجموعة برايم الطبية إن الخدمة مقدمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للحصول على الاستشارات الطبية عبر الهواتف وهم في منازلهم، عبر منصة (برايم للتطبب عن بعد) الجديدة والمرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي.

Advertisements

وسيستخدم الطبيب منصة الخدمات الصحية عن بعد في تشخيص المرضى، ثم يقوم بعد ذلك بإعداد وصفة طبية وإرسالها إلى صيدلية ميدي برايم التي ستقوم بتوصيل الدواء إلى المنزل مجاناً دون أي كلفة إضافية، وهي خدمة معتمدة لدى شركات التأمين وتشمل الاستشارة الطبية وخطط العلاج والأدوية.

وقال الدكتور جميل أحمد المدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية: "يحتاج المواطنون والمقيمون الملتزمون بالبقاء في المنزل خلال هذه الظروف الاستثنائية، نتيجة تداعيات فيروس كورونا، الى رعاية صحية، لذلك اطلقنا خدمة الطب عن بعد، تحت شعار (ابقَ في المنزل وكن بأمان)، و(ابقَ على تواصل مع طبيبك الخاص)".

وتابع: "الخدمة المتوافرة عبر هاتف 047070777 هي الأولى من نوعها التي تلبي احتياجات مرضى في الدولة من خلال استشارة اطبائهم المفضلين والمتابعين لحالتهم الصحية منذ سنوات، وليس من خلال فريق مستقل من الأطباء".