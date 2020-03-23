الامارات | شرطة دبي تضبط شاب "التفحيط" على شبكات التواصل الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط شاب "التفحيط" على شبكات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة دبي شاباً خليجياً قام بتصوير مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء استعراضه بمركبته بما يعرف بالتفحيط ويقودها بصورة تعرض حياته وسلامة مرتادي الطريق للخطر اثناء هطول الأمطار ، وبناء على ذلك تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وتحويله إلى السلطات المختصة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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