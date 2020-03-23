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الامارات | محمد بن زايد يوجه دائرة قضاء أبوظبي بإيقاف تنفيذ الإخلاءات في القضايا الإيجارية لمدة شهرين

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ابوظبي- وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حرص القيادة الحكيمة على تقديم أشكال الدعم كافة لأفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم خلال الأوضاع الراهنة، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، دائرة القضاء في أبوظبي بإيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الايجارية وكل قيد جديد أو إصدار إجراءات تنفيذية من ضبط وإحضار وحبس وحجوزات على الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات لمدة شهرين من تاريخه، باستثناء قضايا النفقة وقضايا التنفيذ العمالي.

وتهدف مبادرة سموه إلى تخفيف الضغوط عن فئات المجتمع كافة خلال هذه الظروف التي يمرون بها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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