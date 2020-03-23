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الامارات | السوق الصيني بعجمان يعلن عن إغلاق أبوابه وإعفاء المستأجرين من الإيجار لمدة 3 شهور

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الإمارات اليوم – عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن السوق الصيني بعجمان عن إغلاق أبوابه لمدة اسبوعين اعتباراً من يوم 23 مارس 2020 حتى إشعار لاحق، وذلك استجابة للتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة لرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

كما أعلنت الشركة الخليجية الصينية للتجارة أنه تم منح فترة إيجار مجانية لمدة ثلاثة شهور لجميع المستأجرين داخل السوق الصيني بعجمان للذين لديهم عقود إيجار مع الشركة الخليجية الصينية، لدعمكم جميعا لمكافحة فيروس كورونا.

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ودعت إدارة السوق الصيني جميع الأفراد إلى البقاء في المنازل للحد من انتشار فايروس كورونا-19.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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