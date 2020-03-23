«الإمارات للفضاء» ومركز محمد بن راشد يطلقان تحدي «كيبو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن إطلاق تحدي كيبو لبرمجة الروبوت «Kibo Robot»، والذي يهدف إلى إنشاء برنامج يشغّل روبوتات طيران حر في محطة الفضاء الدولية، وذلك بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وبما ينسجم مع جهود الوكالة الرامية إلى تطوير مهارات المواهب الشابة في العلوم والتكنولوجيا وتشجيعها على خوض القطاع، ويتضمن التحدي الذي يأتي في إطار التحدي الدولي الذي تنظمه وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) بالتعاون مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، تكليف الفرق المشاركة بابتكار برنامج يشغّل روبوت الطيران الحر «أستروبي» الخاص بـ«ناسا»، لإيقاف تسرب الهواء في وحدة التجارب اليابانية التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية والمعروفة باسم «كيبو» في محطة الفضاء الدولية.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «ينسجم إطلاق التحدي مع مستهدفات الوكالة الرامية إلى زيادة وعي الطلبة بأهمية التكنولوجيا الفضائية وتشجيعهم على السعي إلى التحصيل الدراسي في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث يتيح تحدي برمجة «كيبو روبوت» الفرصة للمشاركين لتطوير مهارات هامة لمعالجة التحديات، كما يعدّهم لقيادة قطاع الفضاء في المستقبل».

وأضاف الأحبابي: «نتطلع من خلال التحدي إلى استقبال أكبر عدد من طلبات المشاركة، والمساهمة في تطوير مهارات جيل جديد قادر على تقديم أفكار مبتكرة، إذ تسهم المسابقة والتحديات المشابهة لها في تشجيع الطلبة على الخوض في قطاع الفضاء ما يعزز مقدراتنا الوطنية».

بدوره قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «لقد قطعنا أشواطًا كبيرة في مجال الأبحاث العلمية في قطاع الفضاء على مدار السنوات الماضية، ويأتي نجاحنا المستمر كثمرة الاستثمار في رأس المال البشري والكفاءات، حيث إن تطوير إمكانيات أجيال المستقبل هو أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في قطاع الفضاء الإماراتي».

وأضاف الشيباني: «دائمًا ما نسعى تحت راية القيادة الرشيدة للبحث عن طرق جديدة لإشراك الشباب في مبادرات وبرامج بطرق فعالة، الأمر الذي يخلق جسرًا لبناء المعارف لدى الشباب في قطاع الفضاء، ونافذة تُمكّنهم من تحقيق طموحاتهم في علوم الفضاء، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتأتي هنا مبادرة تحدي برمجة «كيبو روبوت» كفرصة مثالية لتحفيز الأفكار الإبداعية لدى الطلاب وإبراز قدراتهم على التفكير النقدي لحل مشاكل علمية على أرض الواقع في محطة الفضاء الدولية».

ودعت الوكالة الطلبة من مختلف إمارات الدولة للاشتراك في التحدي. وأشارت إلى أن استقبال طلبات التسجيل يستمر حتى 19 أبريل المقبل عبر الرابط https:/‏‏‏/‏‏‏ishuttle.space.gov.ae/‏‏‏idea؟ch_id=20.

وتعقد وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء الجولة التمهيدية من المنافسة في يونيو 2020، حيث سيشغل جميع المشاركين برامجهم باستخدام محاكٍ افتراضي تقدمه وكالة استكشاف الفضاء اليابانية و«ناسا» من أجل اختيار الفريق الفائز الذي سيمثل الدولة خلال الجولة النهائية التي تستضيفها اليابان في سبتمبر 2020.

يشكل تحدي برمجة «كيبو روبوت» جزءاً من التعاون الآسيوي باستخدام وحدة التجارب اليابانية «كيبو»، وهو برنامج تعاوني يهدف إلى الترويج لاستخدام الروبوت «كيبو» بمحطة الفضاء الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.