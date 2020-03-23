محمد صلاح (رأس الخيمة) وضع مواطن من أهالي رأس الخيمة 5 منازل يملكها تحت تصرف الجهات المسؤولة بالدولة لاستخدامها كعيادات للحجر الصحي إذا ما تطلب الأمر ذلك.

وأوضح يهمور الحبسي أن الدولة قدمت لأبناء الوطن وكذلك المقيمين على أرضها كل الدعم والمساندة، مشيداً بالمبادرات التي أطلقها رجال الأعمال والمقتدرون خلال الفترة الماضية لدعم الجهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف: أضع 5 من المنازل التي امتلكها تحت تصرف الجهات المسؤولة لاستخدامها لأي غرض يرونه مناسباً، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمقاومة فيروس كورونا ساهمت بشكل كبير في وقاية المجتمع من خطورة هذا المرض الذي انتشر في الكثير من دول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 منازل من مواطن برأس الخيمة للحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.