67 فرعاً معتمداً لفحص نظر السائقين

الشارقة (الاتحاد) اعتمدت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بمركز خدمات المرور والترخيص، 67 فرعاً لفحص النظر في مختلف إمارات الدولة، كمراكز البصريات المعتمدة لديها لتقديم خدمات فحص النظر للسائقين الراغبين في تجديد رخص القيادة، منها «الجابر للنظارات، البصريات الكبرى، روتس للنظارات، والباشق للنظارات».

وأكدت أن اعتماد هذه المراكز يأتي تماشياً مع التوجه الحكومي الهادف إلى إسعاد المتعاملين بسرعة إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة، بالإضافة إلى تقديم أرقى الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية في ذات الشأن، وتسهيل عملية تجديد الرخصة، وكذا التأكد من عملية الفحص السليم للنظر، والذي يجب أن يكون وفق أطر عالية الجودة والمستوى، نظراً لما يشكله هذا الفحص من أهمية كبيرة، تؤدي في نهاية المطاف إلى سلامة السائق ومرتادي الطريق.

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