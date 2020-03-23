اجتماع عن بُعد لإدارات بشرطة دبي

دبي( الاتحاد)

عقد قطاع شؤون الإدارة في شرطة دبي اجتماعاً عن بُعد برئاسة اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وضم مديري الإدارات العامة في القطاع، ونوابهم ومديري الشؤون الإدارية، ومكتب التطوير المؤسسي.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بطريقة تتوافق مع التدابير الاحترازية المعتمدة في الدولة، العديد من المواضيع ذات الصلة بسير العمل في إدارات الشؤون الإدارية، والموارد البشرية، والذكاء الاصطناعي، والمالية، بالإضافة إلى مكتب التطوير المؤسسي في القطاع.

وأكد اللواء الدكتور السلال، أن شرطة دبي عملت مسبقاً على تطوير منظومة العمل عن بعد، عبر توفير أفضل الأنظمة التقنية الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الرائدة في هذا المجال، ما ساهم بشكل كبير في استمرار العمل على أكمل وجه في كافة القطاعات الشرطية.

واستعرض الضباط المشاركون في الاجتماع مستوى سير العمل في الربع الأول من العام 2020م، وعلى مستوى التنسيق بين الإدارات العامة التابعة للقطاع، وكافة القطاعات الأخرى، ومراكز الشرطة والمجالس واللجان.