«مرور دبي» تدعو المتعاملين لاستخدام التطبيقات الذكية

دبي (الاتحاد) دعت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، كافة المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي لشرطة دبي على منصتي آبل ستور و«أندرويد»، وموقع شرطة دبي الإلكتروني في إنجاز المعاملات والخدمات المرورية، نظراً لتوقف مراكز إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للمرور في تقديم خدماتها بشكل مباشر، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها الدولة لضمان صحة وسلامة جميع المتعاملين.

وأشار العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، إلى أن شرطة دبي توفر للمتعاملين مجموعة هامة من القنوات الذكية للحصول على الخدمات المرورية عبر عدة قنوات مختلفة، منها التطبيق الذكية والموقع الإلكتروني ومراكز الشرطة الذكية «SPS» وكذلك أجهزة الدفع الذاتية «ماكس بوكس».

منوها أن أي طلبات مرورية أخرى يجب تقديمها عبر البريد الإلكتروني لشرطة دبي أو الاتصال على مركز الاتصال 901 وسوف يتم الرد عليها عبر البريد الإلكتروني.

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