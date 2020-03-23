«شرطة الشارقة»: حماية المجتمع أولوية

أحمد مرسي (الشارقة)

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن منظومة «التحقيق عن بعد»، والتي طبقتها الأيام الماضية، تسير وفق الإجراءات القانونية والقرارات واللوائح المعمول بها والتي تحترم إنسانية الأشخاص وحقوقهم في هذه المنظومة.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة إن المنظومة، ومنذ تطبيقها الأيام الماضية، أثبتت فاعليتها وأدائها للدور الذي أطلقت من أجلله، وأن تطبيقها يعتبر من الخطوات الهامة جداً، كإجراء احترازي للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنع انتشاره.

وذكر أنه يتم حالياً استخدام أنظمة التواصل المرئي التقني في مراكز الشرطة الشاملة عبر تطبيق أفضل الوسائل التقنية المتطورة والمتوفرة بالخدمات الإلكترونية وأنظمة الاتصالات بشرطة الشارقة، بشكل يتيح تسهيل إمكانية متابعة إجراءات البلاغات والقضايا إلكترونياً.

وأفاد أن المنظومة المطبقة حالياً تمكن المعنيين بالتحقيق في توجيه الأسئلة والاستماع لأقوال المدعى عليه عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي من قبل النيابة العامة، من خلال غرف مجهزة بمنظومة إلكترونية متكاملة، وصولا إلى إجراء تحقيق عادل. كما شهدت العديد من الجهات الخدمية، في القيادة العامة لشرطة الشارقة، توقفا في أعداد المراجعين وخاصة في إدارات المرور، بعد قرارات تطبيق تقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية. وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنها أوقفت استقبال كافة المراجعين لمركز خدمات المرور والترخيص بمنطقة الرمثاء بالشارقة، ومراكز الفحص، ومنها قرية التسجيل و«موتر شيك».

وقال المقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، إن على مركز إسعاد المتعاملين جاهز للاستفسار عن الخدمات المرورية كافة على هاتف رقم (065177555) من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، داعياً أفراد المجتمع إلى استخدام الخدمات الذكية عبر تطبيق وزارة الداخلية moi وتطبيق شرطة الشارقة Sharjah police، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.