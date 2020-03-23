صندوق الوطن يطلق جائزة القرن لـ «المياه الملحية»

أبوظبي (وام)

أطلق صندوق الوطن تحدياً جديداً تحت مظلة جائزة القرن، بعنوان «حلول مبتكرة لتصريف المياه الملحية الراجعة»، وذلك لإيجاد حلول مبتكرة لإعادة استخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات تحلية المياه، بهدف تصنيع مواد بنائية.

وينطلق التحدي بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي، وشركة الدار العقارية، وبالشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، ويسعى لإيجاد حلول مبتكرة لدعم استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: إن البحث عن حل لهذه المشكلة يعتبر تحدياً عالمياً وليس محلياً أو وطنياً، ومن خلال شراكتنا المميزة مع صندوق الوطن، ستحقق أبوظبي الريادة في الوصول إلى سبل تصريف المياه الملحية الراجعة بطريقة مستدامة، ومن خلال هذا التحدي نسعى لتحفيز مجتمع المبتكرين في الإمارات، لإيجاد حلول طويلة المدى لهذا التحدي، الأمر الذي سيحقق النفع البيئي والاقتصادي، ونحن نتطلع إلى الأفكار الواعدة التي ستتولد عن هذا التحدي.

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «نفخر بكوننا من أوائل الشركاء لصندوق الوطن، وبما نلعبه من دور مهم في دعم بناء مستقبل مشرق ومستدام للجيل القادم من أبناء الإمارات، وتنبع مساهمتنا في الصندوق من منطلق التزامنا باستراتيجيتنا للاستدامة، التي تتمحور حول خمس ركائز تشمل الاقتصاد والمجتمع والإنسان والبيئة والحوكمة».

من جهته، قال أحمد محمود فكري، مدير عام صندوق الوطن بالإنابة: تكمن المنافسة في مواجهة زيادة تصريف المياه الملحية الراجعة التي تزيد من ملوحة المياه، ولها تأثير سلبي على الحياة البحرية، ولقد نجحت التقنيات الحديثة لتحلية المياه في جعل هذه الممارسة أكثر شيوعاً، إلا أن الحلول المتاحة والقابلة للتطبيق في مجال معالجة تصريف المياه الملحية الراجعة قليلة، ولذلك فإننا نسعى من خلال تحدي جائزة القرن، إلى إيجاد حل لتخفيض هذا الأثر السلبي، من خلال إيجاد قيمة اقتصادية معادلة للمخلفات الجافة، مثل استخدام المياه الملحية الراجعة في إنتاج مواد للبناء.

بدوره، قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: تعد الاستدامة جزءاً أساسياً من مهمة الشركة، حيث نسعى لتطوير طرق جديدة ورائدة لإنتاج المياه والكهرباء بشكل أكثر كفاءة واستدامة، باستخدام التقنيات المتقدمة لتقليل نسبة الكربون، ونحن سعداء بالشراكة مع صندوق الوطن لدعم الجائزة.

منصة باحث

وتدار جائزة القرن من قبل منصة باحث «researcher.ae»، التابعة لصندوق الوطن، والتي تدعم بالفعل أكثر من 168 باحثاً في دولة الإمارات حتى الآن.. وتضم المنافسات والمشاريع المدعومة تحت مظلة «منصة باحث» فرقاً تمثل مختلف القطاعات والمجالات الحيوية في دولة الإمارات، بما فيها البيئة والصحة والصناعة.

وسيقوم فريق عمل جائزة القرن بعقد ندوات إلكترونية، بالتنسيق مع الجامعات المحلية في الدولة لشرح تفاصيل التحدي، وللإجابة على استفسارات الباحثين الراغبين في التقديم.

يشار إلى أن لجنة تحكيم الجائزة مكونة من خبراء وممثلين من الداعمين والشركاء، وغيرهم من الجهات التي ستشرف على المسابقة، حيث تنتظر الفرق الفائزة مجموعة من الجوائز إجمالي قيمتها 3.4 مليون درهم، وسيحصل الفريق الفائز منها على الجائزة الكبرى البالغة 2.5 مليون درهم.

4 جولات

وبعد تشكيل الفرق سيمر التحدي بأربع جولات، في الجولة الأولى يتعين على الفرق تقديم ملخصات لمقترحات عالية المستوى، تشرح منهج البحث بحلول سبتمبر 2020، حيث سيتم الإعلان عن الفرق المتأهلة للجولة الثانية بحلول أكتوبر 2020.

وتشهد الجولة الثانية تقديم الفرق المتبقية لمقترحات تفصيلية مع تصاميم تصورية ومنهجية البحث، ووصف كامل للمشروع، وجميع المعلومات المطلوبة بحلول فبراير 2021.