الخدمات الذكية تقلل حضور المتعاملين 70%

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن التطبيقات الذكية المتاحة من قبل وزارة الداخلية المتعلقة بتخليص إجراءات خدمة العملاء اختصرت بشكل كبير من رحلة الجمهور المتعامل وساهمت بتقليل نسب حضورهم إلى مراكز الخدمة بنحو 70%.

وذكرت أن كافة مراكز تقديم الخدمة بشرطة رأس الخيمة وبعد إطلاق التطبيقات الذكية ساهم في التخفيف من حدة الازدحام لديها نتيجة لتوجه الجمهور المتعامل نحو إنجاز معاملاتهم عبر أجهزتهم الذكية.

وقال العميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: إن وزارة الداخلية تحرص على تحقيق رضا المتعاملين عبر التسهيل من إجراءات الحصول على المعاملات وتخليصها وذلك وفق أعلى المعايير العالمية عبر الاختصار من الوقت والجهد في رحلة المتعامل.

ولفت إلى أن كافة مراكز تقديم الخدمة في شرطة رأس الخيمة شهدت الفترة الماضية قلة في أعداد المراجعين المرتادين، وذلك نظراً إلى التوجه الملحوظ في استخدام التطبيقات الذكية عن الحضور شخصياً إلى مراكز الخدمة، مؤكداً أن المراكز تسعى إلى التطوير المستمر وإطلاق الخدمات الذكية المقدمة للجمهور.

وأشار إلى أن كافة الخدمات المعنية بالجمهور المتعامل على سبيل المثال المتعلقة بإجراءات إدارة المرور والدوريات وكذلك ترخيص الآليات والسائقين هي متاحة عبر التطبيقات الذكية ماعدا الإجراءات المتعلقة بعملية فحص المركبات وحجز المركبات التي يتوجب على المتعامل الحضور شخصياً إلى مركز تقديم الخدمة لتخليصها.

وكشف عن أن الفترة المقبلة سيكون هناك تنسيق بين المجلس المروري الاتحادي والتنسيق المروري في وزارة الداخلية للعمل على تحويل تلك الإجراءات إلى تطبيقات ذكية بحيث تلحق بغيرها من الخدمات في التسهيل واختصار من رحلة المتعامل، مؤكدا أن الخدمات الذكية حققت نسب رضا عالية من قبل الجمهور المتعامل وأصبحت هي الخدمات الأسهل والاسرع في نظرهم والتي تقدم وفق أنظمة تقنية متطورة تواكب التطور الحاصل في الحياة في كافة جوانبها العلمية والتقنية.