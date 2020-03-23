عملوا كطيارين ورجال إطفاء.. أمنيات الأطفال أصحاب الهمم تتحقق

آمنه الكتبي (دبي)

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن تحقيق أمنيات عدد من الطلبة في مركز أصحاب الهمم في رأس الخيمة، سعياً لتعزيز دمجهم في إطار تحقيق التواصل الاجتماعي الفعال مع مختلف شرائح المجتمع.

وحقق المركز بالشراكة مع عدد من الجهات ذات الصلة، أمنية الطالبين محمد علي التميمي وخالد ماجد السعدي في أن يصبحا «طياريْن» ليوم واحد، وذلك بالتعاون مع مطار رأس الخيمة و«العربية للطيران»، كما حقق أمنية الطالبين محمد هلال ومحمد صلاح بلهول في ممارسة مهام رجل الإطفاء بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني برأس الخيمة.

ويواصل مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم إجراءات التنسيق والمتابعة لتحقيق مزيد من أمنيات الطلاب والطالبات ضمن برنامج «تحقيق أمنية»، منهم الطالبان حمد المر الخاطري وأمواج بوعفراء اللذان يحلمان في أن يصبحا شرطييْن ليوم واحد، وذلك من خلال التواصل والتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إضافة إلى الطالب يوسف سعيد النقبي الذي يريد أن يمارس حلمه كمذيع، وذلك بالتعاون مع إذاعة رأس الخيمة، والطلبة هزاع راشد عوض وموزة القيشي وليلى الظهوري الذين سيمارسون عما قريب مهام المصور الفوتوغرافي بالتعاون مع إحدى الجهات المعنية.

وأكدت الوزارة أن مراكز أصحاب الهمم تقدم مجموعة من الخدمات التأهيلية والتربوية الهادفة إلى تطوير مهارات أصحاب الهمم في مختلف المجالات، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية العامة.

بيانات دقيقة

إضافة إلى الخدمات المتعددة التي يحصل عليها المستفيدون من بطاقات أصحاب الهمم، فإن الوزارة تستهدف من وراء إصدار هذه البطاقات بناء قاعدة بيانات دقيقة، وذلك من حيث التوزيع الجغرافي لأصحاب الهمم، وأنواع إعاقتهم وأعمالهم، وأماكن سكنهم، وغير ذلك من متغيرات تفيد في تتبع حالاتهم، وتقدم مصدراً غنياً بالمعلومات تفيد مخططي البرامج ووضع السياسات الملائمة لأصحاب الهمم في الدولة، الأمر الذي يسهل عملية البحث عن أي معلومة من شأنها تطوير الخدمات المقدمة لهم مع ضمان سرية المعلومات، وخصوصية البيانات المقدمة منهم أو من ينوب عنهم.