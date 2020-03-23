مبادرات تفاعلية لـ«كهرباء دبي»

دبي (وام)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، مجموعة من المبادرات التفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفع وعي جميع المعنيين حول قضايا المياه التي يشهدها العالم، وعلى رأسها شح المصادر وتلوثها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي ينظم تحت شعار «المياه وتغير المناخ».

وعملت الهيئة مؤخراً على توزيع أجهزة «معالجة الهواء لتحويله إلى مياه صالحة للشرب» على مجموعة من المدارس، وذلك ضمن مشروع متكامل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يستهدف المنشآت التعليمية الحكومية، وشملت المرحلة الأولى توزيع الأجهزة على 16 منشأة تعليمية في إمارة دبي.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تلتزم الهيئة بتحقيق أهداف المبادرة الوطنية طويلة المدى، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار: (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه للحد من الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما ينسجم مع تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، الذي ينص على (ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع)».