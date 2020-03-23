أمطار غزيرة وبَرَد.. والطقس «يستقر» اليوم

السيد حسن، إبراهيم سليم (أبوظبي، الفجيرة)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة سقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببَرَد في بعض المناطق، وجريان للأودية، واستمرت، أمس، حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيحة امتداد منخفض جوي سطحى على الدولة، صاحبه امتداد منخفض جوي شهد تعمقاً في طبقات الجو العليا خلال اليومين الماضيين. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستقر الحالة الجوية اليوم، ويكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والتربة على بعض المناطق المكشوفة، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/‏‏‏‏‏س أحياناً، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وهطلت أمس أمطار غزيرة على الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة لليوم الثاني على التوالي، وجرت الأودية في وادي الفرفار ومدوك ووادي سهم ووادي دفتا ومسافي ومربض، كما جرت الشعاب والأودية في مدينة كلباء وخورفكان وضواحيهما.

واستنفرت بلديات الفجيرة ودبا الفجيرة وكلباء وخورفكان ودبا الحصن جميع موظفيها وآلياتها لمواجهة آثار الأمطار، وقال سالم المكسح مدير دائرة الأشغال والزراعة في الفجيرة: «غطت الأمطار وحتى يوم أمس جميع المناطق في الفجيرة من مسافي والبثنة وحبحب والطويين والسيجي ومربح وقدفع ودبا ووادي مي وأحفرة وأوحلة وغيرها من مناطق الفجيرة، لافتاً إلى أن الدائرة قامت على الفور بنشر 12 سيارة تنكر كبيرة وما يزيد على 15 محركات لشفط المياه من دوارات الفجيرة ودبا ومربح وقدفع وباقي المناطق المتأثرة بالأمطار». وأشار المكسح إلى أنه ولأول مرة لم يخرج المواطنون والمقيمون إلى الأودية لمشاهدة جريانها مع هطول الأمطار المتواصل، ما يؤكد التزامهم التام بكافة التوجهات الخاصة بمنع التجمعات تحسبا لمخاطر فيروس كورونا وهذه لافتة رائعة وجيدة من قبل المواطنين.

من جانبه، أكد المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وعضو هيئة البيئة بالفجيرة، أن جميع قطاعات الكسارات اتخذت كافة التدابير لمواجهة الأمطار الغزيرة.

2.5 مليون متر مكعب من الأمطار جمعتها السدود

أفادت وزارة الطاقة والصناعة، أن كميات الأمطار التي تجمعت خلف السدود في إمارات الدولة، بلغت 2.521.274 متراً مكعباً من الأمطار.

وأدت الأمطار إلى جريان عدد من الأودية وتجمع المياه في عدد من السدود التي تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى.

وبحسب الوزارة بلغت كميات حصاد الأمطار الكلية في بحيرات السدود 2.521.274 متراً مكعباً. وسجلت أكبر كميات حصاد للأمطار في بحيرات السدود في إمارة الفجيرة، وبالتحديد في سد الطويين، وقدرت الكميات بنحو 551.667 متراً مكعباً.

وبلغت كميات المياه في بحيرات سدود في إمارة رأس الخيمة 1.208.596 متراً مكعباً، وفي إمارة الفجيرة 740.170 متراً مكعباً، وفي الشارقة 478.183 متراً مكعباً، وفي عجمان 94.326 متراً مكعباً، وفاض عدد من السدود منها سد شوكة الرئيس التابع لإمارة رأس الخيمة.

لا تأثير للأمطار على شبكة الطرق الاتحادية

أكد المهندس أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الحركة المرورية على الطرق الاتحادية لم تشهد تجمعات لمياه الأمطار ولا توقفات بحركة السير، ولا يوجد أي تأثير سلبي عليها أو أضرار حدثت لها، خلال الأيام الماضية جراء هطول كميات من الأمطار، لافتاً إلى أن هناك أماكن محدودة جداً تأثرت بالأمطار.

وأكد الحمادي أن البنية التحتية والطرق الاتحادية، أثبتت كفاءتها خلال موسم الأمطار والتقلبات الجوية، حيث إن الأضرار لم تتعدَ تجمع المياه في بعض المناطق.