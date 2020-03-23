وادي نقب يفيض على الحيل والفحلين برأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها إمارة رأس الخيمة، أمس، في فيضان وادي نقب والذي تخطى البحيرة الصناعية التي يجري حفرها ضمن مشروع الحماية المزمع تنفيذه للمنطقة.

وأثنى الأهالي على دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتوجيهه للجهات المسؤولة في المنطقة بسرعة تقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين من جريان الوادي، حيث جرى على تخصيص سيارات وحافلات لنقل الأهالي.

وقال أحمد النقبي، أحد أبناء المنطقة: إن الوادي جرى بمياه غزيرة وبكميات فاقت السعة الحالية للبحيرة التي يجرى حفرها في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن بعض الأهالي بدؤوا الخروج من المنطقة قبل مداهمة المياه البيوت، مشيداً بتوجيه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للجهات المسؤولة بتقديم الدعم اللازم للأهالي.

وقال سالم النقبي من أهالي المنطقة: إن مياه الوادي اندفعت بسرعة كبيرة للحفرة التي امتلأت عن آخرها ومع اشتداد وتيرة الأمطار بدأ الوادي في الفيضان والوصول لمنطقتي الحيل والفحلين، مشيراً إلى أن بعض الأهالي نجحوا في الخروج من مساكنهم قبل أن تغمرها المياه.

وتابع: بدأت المنطقة تشهد أمطاراً غزيرة خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تكرر خلالها فيضان وادي النقب، مخلفاً أضراراً بالمساكن والمزارع.

ودهمت الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة أنفاق الطريق الدائري، خاصة بين الحيل والفحلين، وجرى على الفور إغلاق هذه الأنفاق واستخدام بدائلها.

من ناحيتها، بدأت دائرة الخدمات العامة ولجان الطوارئ والشرطة والدفاع المدني في تقديم الدعم اللازم للأهالي الذين تضررت مساكنهم جراء الأمطار، كما بدأت على الفور عمليات سحب المياه من الشوارع وتشغيل العديد من المضخات التي ساهمت في تسهيل حركة السير على الطرق.