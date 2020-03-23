جامعة زايد تبدأ خطة التعليم والتعلم عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ أمس تنفيذ خطة التعلم عن بعد لطلبة جامعة زايد، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، مع بدء الانخراط في مرحلة جديدة في النظام التعليمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة العمل الوطنية التي وضعتها كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم، لمواصلة الدراسة في هذه الظروف الطارئة، بما يساعد بشكل أساسي على وقف التفشي السريع لمرض «كوفيدا - 19».

ويبلغ إجمالي عدد الطلبة المنتظمين في الخطة 7136 طالباً وطالبة، موزعين على 2335 شعبة، وبإجمالي عدد ساعات للتعلم عن بُعد يبلغ ‎ 6995ساعة. ويلجأ هؤلاء الطلبة إلى منصاتهم الأكاديمية عبر الإنترنت، لمواصلة تجربة التعلم على نحو تفاعلي يحاكي بيئة التعلم في القاعات الدراسية، التي دأبوا على الدرس من خلالها في الظروف الاعتيادية.

وقالت الدكتورة بهجت اليوسف، مديرة جامعة زايد بالإنابة، في كلمة وجهتها إلى الطلبة: «في ضوء الإجراءات الاحترازية من هذا الفيروس، اتخذت الحكومة، بشكل استباقي، إجراءات لتعزيز التباعد المجتمعي، المؤقت بإذن الله، وضمان استمرارية التعليم في جميع أنحاء البلاد، ابتداءً من اليوم».

وأضافت: «إننا محظوظون لأننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نتوفر على منظومة قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتيح إجراء التعلم عن بُعد دون مشقة، كما أن أعضاء الهيئة التدريسية لدينا يتبعون أفضل الممارسات الدولية في التعليم عبر الإنترنت، التي من شأنها تمكين الطلبة من التشارك في المعرفة وعملية التعلم وتتبع تطور تحصيلهم العلمي أولاً بأول، بالإضافة إلى أن النظام التعليمي الذي وضعناه في هذا الإطار يتضمن تدابير لمراقبة ودعم نجاح الطلبة».