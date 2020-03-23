بلدية دبي تلزم 16 ألف «دليفري» بمعايير صحية

آمنة الكتبي (دبي)

أصدرت بلدية دبي تعميماً لمقدمي خدمات توصيل الطعام في الإمارة، تضمن ضرورة أن تكون وسائل التوصيل والنقل مناسـبة وآمنة لنقل الأغذية، وأن تكون مصممة ومصونة طبقاً لنظام سلامة الغذاء، على سبيل المثال لا الحصر كل أنواع الدراجات الهوائية والنارية والسيارات والعاملين في خدمات التوصيل والنقل.

وبلغ عدد الدراجات المسجلة تحت فئة التوصيل 16 ألفاً و306 دراجات، حيث يتم تسجيل الدراجات النارية في إمارة دبي وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995، ويتم تجديدها إذا اجتازت فحص السلامة المرورية، وفقاً للمعايير الفنية المنبثقة من قانون السير والمرور الاتحادي.

وأكدت بلدية دبي أنه يجب أن يتم تنظيف الأجزاء الداخلية والخارجية لوحدات حفظ ونقل الطعام في المركبات بصورة شاملة، والمناطق التي يتم لمسها بالأيدي، وذلك باستخدام المطهرات المعتمدة من بلدية دبي.

وبينت البلدية أنه يجب أن يلتزم موظف توصيل الطعام بالمحاذير الصحية الكافية في كل الأوقات، ويشمل ذلك التوقف فوراً عن العمل عند وجود أعراض مشابهة للإنفلونزا؛ مثل الحمى والسعال أو أي أعراض أخرى للعدوى، ومراجعة أقرب مركز صحي، مع ضرورة إبلاغ إدارة المؤسسة الغذائية في حال كان هنالك اتصال مع أشخاص مرضى، وأن يلتزم الموظف بغسل اليدين بالماء والصابون، أو التعقيم بمطهر معتمد قبل وبعد كل عملية توصيل ونقل، مع تفادي لمس الوجه والأنف والفم والعينين، والمحافظة على مسافة كافية لا تقل عن متر بين موظف التوصيل والأفراد، مع تفادي المصافحة وكل ما من شأنة أن يؤدي إلى اتصال القريب مع الآخرين، كما يجب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

استخدام قناع الوجه

كما شدد التعميم على ضرورة استخدام قناع الوجه بطريقة صحيحة عند الحاجة، ويجب استخدام القفازات ذات الاستخدام الواحد في عملية الدفع، سواء كان نقداً أو باستخدام أجهزة الدفع الآلية.

وأوضحت بلدية دبي أنه يجب أن يتم حفظ وتوصيل الطعام ضمن درجات الحرارة المذكورة في نظام سلامة الغذاء، الحفظ الساخن في درجة حرارة 60 درجة مئوية أو أعلى، والحفظ البارد في درجة حرارة 5 درجات مئوية أو أقل، كما يجب أن يتم تسجيل وسائل التوصيل والنقل عبر منصة «فود ووتش»، كما يجب أن يتم تدريب العاملين على ممارسات النظافة الشخصية وسلامة الغذاء المعتمد.

عدم زيادة زمن التوصيل

كما حددت بلدية دبي شروط توصيل الأغذية والتي تتمثل بضرورة عدم زيادة زمن توصيل طلب الغذاء بالدراجات النارية على ساعة كحدٍ أقصى، وأن يتم تنظيف الصندوق الذي يوضع فيه الغذاء يومياً من الخارج، وبعد كل عملية نقل من الداخل.

وتم تحديد متطلبات سلامة نقل الأغذية على الدراجات النارية، بضرورة أن يكون حجم الصندوق متوافقاً مع متطلبات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المخصصة لسلامة وسائل النقل، وأن يكون مناسباً للأغذية التي سيتم وضعها داخله بطريقة تحافظ على سلامتها أثناء النقل، بحيث لا يتم تكدسها، أو ضغطها، أو حركتها بطريقة تسبب تلفها أو تلوثها.

وشددت على ضرورة وضع الصندوق في الجهة الخلفية، وتكون فتحته لأعلى، مع وجوب أن يكون الجزء الداخلي من الصندوق مبطناً بمواد غير سامة، ويشترط على مشغل الدراجة الحصول على بطاقة صحية مهنية، تثبت خلوه من الأمراض، كما يجب عليه ارتداء الزي الرسمي ومعدات السلامة، إضافة إلى كتابة اسم المؤسسة المالكة أو المستأجرة للدراجة على الصندوق، ولا يستخدم الصندوق في نقل مواد غير غذائية، إلا إذا كانت أدوات تخص الأغذية.